È morto Franco Ziliani, il fondatore di cantina Berlucchi: aveva 90 anni

Franco Ziliani è morto all’età di 90 anni, era un enologo e creatore nel 1961 insieme a Guido Berlucchi delle cantine Berlucchi di Erbusco, nel Bresciano.

Il marchio era noto in tutto il mondo, nel 2021 la cantina della Franciacorta ha celebrato i 60 anni di storia. Nel 2022 Berlucchi è stata premiata “cantina dell’anno” dalla guida Gambero Rosso. Franco Ziliani, pioniere e creatore del Franciacorta, fondatore della Guido Berlucchi, le cui esequie si terranno martedì 28 dicembre alle 11e 30 nella Parrocchia di Paratico (Brescia). L’imprenditore è considerato uno dei “padri” della moderna enologia italiana ed è scomparso, ricorda l’Azienda Berlucchi, nell’anno che ha celebrato il 60° anniversario dalla prima bottiglia di Franciacorta da lui creata. Il 90enne imprenditore ha rivoluzionato le sorti di un’intera regione vinicola, con la creazione dei moderni vini di Franciacorta, conferendo un destino più luminoso al territorio delle colline intorno al Lago d’Iseo.

Un enologo determinato e un grande imprenditore, Cantina Berlucchi lo ricorda così: “Ziliani, ha vissuto la sua vita realizzando il sogno di creare vini spumanti italiani di qualità, che potessero essere al livello della grande tradizione francese. Fu così che nel 1955, giovane enologo chiamato dal conte Guido Berlucchi a Palazzo Lana in Borgonato (Brescia) per risolvere problemi di stabilità dei vini allora prodotti nella tenuta, propose la rivoluzionaria idea di “spumantizzare” quei vini, che non mostravano sufficiente “personalità'”. Molti tentativi più tardi, finalmente nel 1961 nacquero le prime 3.300 bottiglie di “Pinot di Franciacorta”, il “germe” di quello che sarebbe diventato in seguito uno dei “nuovi” territori enologici di qualità italiana più importanti e del successo odierno del Franciacorta DOCG.