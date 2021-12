Il campione di Wrestling Undertaker muore dopo aver contratto il Covid, ma la moglie nega tutto

Aveva deciso di farsi dimettere dall’ospedale e di provare a guarire dalla malattia restando nella sua abitazione. Dieci giorni dopo purtroppo, il famosissimo campione di Wrestling Frederic Sinistra, conosciuto con il soprannome di Undertaker, è deceduto. La moglie nega però che sia morto di Covid.

Era diventato famoso in tutto il mondo del wrestling con il soprannome di “Undertaker”, e adesso tutti i suoi tifosi più appassionati ne piangono la scomparsa. L’atleta belga Frederic Fred Sinistra è infatti morto all’età di 41 anni dopo aver contratto il Covid. Il contagio era avvenuto alla fine del mese di Novembre ma l’uomo, che sul Covid e la vaccinazione ha sempre espresso molti dubbi, aveva scelto di farsi dimettere dall’ospedale. A convincerlo al ricovero era stato il suo allenatore Osman Yigin ma Undertaker a un certo punto, nonostante le sue condizioni di salute fossero peggiorate, aveva firmato il foglio di dimissioni nella prima settimana di dicembre per tornare a casa. Mentre era in ospedale aveva scattato una foto che poi ha postato su internet, mentre era attaccato a un respiratore, per spiegare ai suoi followers che i suoi polmoni erano stati compromessi. Un modo per rendere ufficiale la sua assenza a un nuovo incontro di wrestling in Francia a cui doveva partecipare nella data del 4 Dicembre 2021. Scriveva infatti rassicurando i suoi sostenitori che “adesso mi sto riprendendo tranquillamente a casa e sarò ancora più forte che mai, perché la morte stessa non mi ha voluto e la terra tremerà ancora sotto i miei piedi” Aveva promesso ai fan che sarebbe tornato a combattere il prima possibile, ma purtroppo non è andata così.

Leggi anche: «Ho lasciato il green pass in macchina, lo vado a prendere», poi fugge e lascia moglie e figli coi vigili

Leggi anche: Il cardinale Bassetti ha contratto nuovamente il Covid

Dieci giorni dopo aver scelto di tornare a casa, Sinistra è deceduto. La moglie ne ha dato l’annuncio sui social, smentendo però che il marito sia morto per aver contratto il Covid e ribadendo come Sinistra non avrebbe mai voluto che la sua morte venisse strumentalizzata per promuovere la campagna vaccinale.