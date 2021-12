Muore davanti al padre e alla sorella in un allenamento di motocross: “Ciao caro Marco, ci mancherai tantissimo”. Un grave incidente è costato la vita a Marco Celotto, giovane 24enne di San Polo di Piave, considerato tra i più promettenti piloti italiani.

La tragedia è accaduta ad Aquileia (Udine), alla vigilia di Natale. A perdere la vita il giovane Marco Celotto, talento del motocross di 24 anni originario di Motta di Livenza e residente a San Polo di Piave (Treviso). Il ragazzo è morto a seguito di una rovinosa caduta, durante gli allenamenti su una pista privata del circuito del Las Vegas park. Sul luogo dell’incidente anche i famigliari, che hanno dato immediatamente allarme e hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari sulla pista, tuttavia, per il ragazzo non c’era già più niente da fare.

Muore davanti agli occhi del padre e della sorella

La tragedia si è consumata venerdì pomeriggio ad Aquileia, sulla pista da motocross in Friuli Venezia Giulia, durante un allenamento. La vittima è il trevigiano Marco Celotto, tesserato, tra i migliori piloti triveneti di motocross. A strappargli la vita le gravose conseguenze di una caduta con la sua due ruote. L’incidente si è svolto davanti agli occhi increduli della sorella e del padre – in quel momento impegnato a girare un video dell’allenamento del figlio.

I giornali locali riportano che, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Palmanova, il 24enne sarebbe finito rovinosamente a terra mentre stava effettuando un salto con la sua moto. Violento l’impatto a terra, tanto che le sue condizioni sono apparse subito gravi. Immediato anche l’arrivo del personale medico sanitario, allarmato tempestivamente dai famigliari del giovane. Tuttavia, nonostante la tempestività dei soccorsi e l’intervento di un elicottero, per Marco Celotto non c’è stato niente da fare. Rianimato a lungo dai paramedici del Suem 118, il cuore del giovane non ha ripreso a battare. I familiari hanno assistito alle operazioni di soccorso fino all’ultimo.

Come spiegato da diversi media, Marco Celotto era un giovane promettente sulle due ruote. Autore di una buona stagione, il giovane apparteneva al team H-gar, gruppo di appassionati (uno dei più noti dell’area) che si ritrova nell’impianto di Aquileia per le sessioni di allenamento. All’apprensione della triste notizia, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e di addio. “Ciao caro Marco, ci mancherai tantissimo, questa è una di quelle tragedie che non dovrebbero succedere, quelle che ‘ancora non ci credo’, quelle che ti rovinano dentro ci mancherai, resterai sempre nel nostro cuore, ciao Marco”, si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram del team.