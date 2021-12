Cina, aumentano i casi di Covid: dato più alto da inizio anno

Nonostante la situazione in Cina sia ben lontana dalla soglia di rischio stabilita, i casi di contagio aumentano e il governo insiste su una strategia che possa consentire lo svolgimento dei giochi olimpici invernali nella massima sicurezza.

Anche la Cina sta registrando nelle ultime settimane un nuovo e preoccupante aumento dei contagi. Certo, la situazione non è più quella dell’anno scorso, e i contagi non corrispondono più ai ricoveri in quanto il vaccino, pur non prevenendo la diffusione del virus, riesce comunque a proteggere dalla malattia grave. Resta però il fatto che nella giornata di ieri 26 Dicembre 2021, la Commissione Sanitaria della nazione ha dichiarato che sono state registrate 162 nuove infezioni. Non un incremento da poco, si tratta del dato più alto dall’inizio del 2021. Per il momento la situazione sembra sotto controllo per il governo di Pechino, e soltanto a Xi’an, una città di circa 13 milioni di abitanti, è scattato la scorsa settimana un nuovo lockdown per contenere una possibile nuova ondata pandemica.

Una misura che si inserisce nella strategia dei “zero contagi” intrapresa con fermezza dalla Cina per garantire la massima sicurezza per i giochi olimpici invernali che si terranno a breve nella nazione.