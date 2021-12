Droga e 6.500 euro in contanti durante una perquisizione, GdF arresta tre giovanissimi

La Guardia di Finanza ha arrestato tre ragazzi italiani dopo una perquisizione al loro appartamento in cui sono stati trovati diversi chili di droga e una somma considerevole in contanti.

Tre persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine è stata diretta dai finanzieri del Comando Provinciale di Venezia e ha portato al sequestro di oltre due chili e mezzo di marijuana, 500 grammi di hashish e circa 6.500 euro in contanti. Le forze dell’ordine hanno ottenuto l’autorizzazione dalla Procura per perquisire l’appartamento dei soggetti incriminati, tutti molto giovani con un’età compresa tra i 20 e i 22 anni. Al momento dell’arrivo della Guardia di Finanza, sembra inoltre che gli accusati abbiano tentato di disfarsi della droga inserendola in un borsone e lanciandola da una finestra.

Leggi anche: Auto si ribalta, conducente muore dopo essere volato fuori dall’abitacolo

Leggi anche: Denunciato per violenze dal figlio di 12 anni: condannato a 5 anni e 11 mesi

Ma i finanzieri sono riusciti facilmente a recuperarla in quanto c’erano sul luogo due telecamere di sorveglianza che hanno filmato tutto. Adesso, per due dei giovani accusati, sono scattati gli arresti domiciliari mentre per il terzo, la Procura ha disposto direttamente il carcere.