Denunciato per violenze dal figlio di 12 anni: condannato a 5 anni e 11 mesi

Il figlio lo aveva denunciato nel 2019 per gravi maltrattamenti e violenze. Ora l’uomo dovrà scontare la sua pena

Nel 2019, un ragazzino di 12 anni aveva denunciato il padre per gravi maltrattamenti e violenze subite dalla madre, all’epoca 35enne. Il ragazzino, infatti, dopo l’ultimo gravissimo episodio di violenza commesso dal padre, aveva deciso di chiamare i carabinieri perché l’uomo stava di nuovo picchiando la madre.

Nell’agosto di quell’anno, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, i militari chiesero e ottennero per l’uomo una misura restrittiva. Al termine del processo, il tribunale di Reggio Emilia aveva riconosciuto l’uomo, che oggi ha 42 anni, reo di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuali. La condanna era di 6 anni di prigione più espulsione dal nostro Paese.

Leggi anche:—>Israele, prende il via una ricerca sull’efficacia della quarta dose

In appello la condanna ha trovato conferma e dallo scorso novembre è diventata esecutiva con l’ordine incarcerare l’uomo, che come disposto, è stato arrestato. Di fatto ora dovrà scontare 5 anni e 11 mesi di carcere. Quando il figlio denunciò l’uomo due anni fa, dall’inchiesta emersero tutte le vessazioni a cui sottoponeva la moglie dal 2013. La insultava, minacciava, picchiava con pugni, schiaffi, calci, per fare in modo che la notte non riuscisse a dormire. La tormentava. Addirittura una volta l’aveva minacciata con un’ascia.

Leggi anche:—>Sintomi Covid, la variante Omicron cambia le carte in tavola

L’ultimo terribile episodio, quello in cui il figlio intervenne per denunciare suo padre, aveva visto l’uomo schiaffeggiare e prendere a pugni la moglie provocandole lesioni e violentandola.

Leggi anche:—>Draghi afferma che 3/4 dei morti per Covid sono non vaccinati. Ma i dati dell’ISS lo smentiscono

L’uomo vessava lo stesso figlio, 12enne, che era costretto ad assistere alle botte subite da sua madre e lui stesso veniva picchiato e sottoposto a violenze. Ora, l’uomo, è in prigione.