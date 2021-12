Auto si ribalta, conducente muore dopo essere volato fuori dall’abitacolo

Auto si ribalta la sera del 25 dicembre in provincia di Cagliari, Villacidro. Il conducente deceduto era un ragazzo 23enne, Omar Carta.

Un ragazzo 23enne è deceduto in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 60 tra Villacidro e Samassi, in provincia di Cagliari. Il giovane vittima dell’incidente si chiamava Omar Carta. Il tragico evento si è verificato la sera del giorno di natale, questo sabato.

Auto si ribalta, dinamica dell’incidente

Omar Carta stava guidando la sua auto lungo la strada provinciale 60 quando, per ragioni ancora ignote, ha perso il controllo del veicolo. L’automobile è andata fuori strada e si è ribaltata. Il tragico incidente si è verificato verso le otto di sera di sabato 25 dicembre. Una volta giunti i vigili del fuoco sul luogo, si è provveduto ad estrarre il corpo del giovane. Pare che Omar Carta sia fuoriuscito dall’abitacolo e poi rimasto schiacciato dalla vettura.

I medici accorsi sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Le forze dell’ordine hanno poi chiuso la strada al traffico e messo in sicurezza il veicolo. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri per procedere con i necessari accertamenti e rilievi.

Poche ore prima, sempre a Villacidro, un uomo 48enne, Amedeo Secchi, era deceduto in un altro incidente stradale.