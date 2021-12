Meteo OGGI martedì 28 Dicembre | nuvole con piogge

Nella giornata di OGGI martedì e previsioni meteo del 28 dicembre. Al nord cieli coperti con nebbie al mattino. Al centro nuvolosità e rovesci. Al sud rovesci al mattino con diminuzione in giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 28 Dicembre.

Nord:

Spesse velature sulle aree prealpine ed annuvolamenti estesi e più compatti sul restante settentrione con nevicate oltre i 1000 1200 metri sul settore alpino centro occidentale. In serata intensificazione della nuvolosità anche sulle aree prealpine con deboli fenomeni in estensione alle aree pedemontane, specie del triveneto.

Centro e Sardegna:

Residui fenomeni durante le prime ore della giornata su Lazio ed Abruzzo; seguiranno parziali schiarite ad eccezione di Toscana ed Umbria dove la nuvolosità risulterà più persistente. A fine giornata nuovo impulso nuvoloso a partire dalla Sardegna in successiva estensione al restante centro.

Sud e Sicilia:

Condizioni di tempo instabile su gran parte delle regioni con precipitazioni diffuse al mattino e localmente intense sul settore tirrenico tra bassa Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Graduale attenuazione dei fenomeni mentre nel pomeriggio qualche fenomeno temporalesco interesserà anche le coste adriatiche della Puglia.

Temperature:

Minime in calo su Basilicata e Puglia; in aumento su Sicilia meridionale e senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in flessione al sud peninsulare e Sicilia tirrenica; in aumento su arco alpino e stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord: da deboli a moderati nord occidentali sul resto del paese con rinforzi sulle due isole maggiori e sulla Calabria.

Mari:

Da poco mosso a mosso adriatico centro settentrionale: generalmente molto mossi gli altri mari, localmente agitati tirreno meridionale, canale di Sardegna e stretto di Sicilia.