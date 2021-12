Meteo OGGI mercoledì 29 Dicembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI mercoledì e previsioni meteo del 29 dicembre. Al nord cieli coperti con possibili rovesci. Al centro nuvolosità in aumento. Al sud cieli prevalentemente coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 29 Dicembre.

Nord:

Formazioni nebbiose sulle aree pianeggianti, specie del veneto e cielo parzialmente nuvoloso altrove ad eccezione della catena alpina dove nubi più consistenti saranno associate a rovesci sparsi.

Centro e Sardegna:

Al mattino annuvolamenti bassi e stratiformi su Sardegna orientale, Toscana, Marche ed Umbria, parziali schiarite altrove. Seguiranno aperture sempre più ampie salvo annuvolamenti bassi persistenti su alta Toscana e coste marchigiane.

Sud e Sicilia:

Innocue velature su Molise e Puglia centro settentrionale con successiva intensificazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Inizialmente molte nubi sul restante meridione, più compatte su Sicilia tirrenica e Calabria con locali rovesci ma con tendenza ad ampi rasserenamenti sulla Campania.

Temperature:

Minime in calo su Basilicata, Puglia e Calabria; in aumento su valpadana e Sardegna; stazionarie sul resto del paese. massime in flessione al sud; in aumento al nord ovest e Sardegna; senza variazioni altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord: da deboli a moderati nord occidentali sul resto del paese con rinforzi di burrasca sulle aree interne di Sardegna, bassa Calabria e Sicilia tirrenica.

Mari:

Da poco mossi a mossi adriatico centro settentrionale, ligure e tirreno settentrionale – generalmente molto mossi gli altri mari, localmente agitati tirreno meridionale, canale di Sardegna e stretto di Sicilia.