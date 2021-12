Meteo OGGI giovedì 30 Dicembre | cieli sereni

Nella giornata di OGGI giovedì e previsioni meteo del 30 dicembre. Al nord cieli coperti con aumenti. Al centro nubi sparse con schiarimenti. Al sud bel tempo generale. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 30 Dicembre.

Nord:

Temporanei annuvolamenti sulle aree di confine nel corso della mattinata in un contesto di tempo stabile ma con nebbie estese in pianura e velature in transito sulle restanti aree.

Centro e Sardegna:

Ampi spazi soleggiati a parte il transito di innocua velatura e locali formazioni nebbiose sulle coste toscane e marchigiane al primo mattino e dopo il tramonto.

Sud e Sicilia:

Nubi compatte al mattino su bassa Calabria e Sicilia tirrenica ma in diradamento con prevalenza di cielo sereno su gran parte delle regioni.

Temperature:

Minime in lieve calo su pianura veneta e regioni centro meridionali peninsulari; in aumento sul restante settentrione e senza variazioni sulle due isole maggiori. Massime in lieve calo su Basilicata e Calabria; in aumento al nord e stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati settentrionali al sud con rinforzi sulle aree ioniche; deboli variabili sulle restanti regioni.

Mari:

Da poco mossi a mossi ligure, adriatico e tirreno; generalmente molto mossi gli altri mari, localmente agitato ionio a largo.