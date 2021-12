Meteo OGGI lunedì 27 Dicembre | cieli coperti

Nella giornata di OGGI lunedì e previsioni meteo del 27 dicembre. Al nord nebbie con maltempo. Al centro rovesci e addensamenti. Al sud maltempo in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 27 Dicembre.

Nord:

Ampi spazi di cielo sereno seguiti da estese e spesse velature sulle aree alpine e prealpine del triveneto. Molte nubi sul restante settentrione con deboli precipitazioni sulle regioni occidentali, in estensione dal pomeriggio a Lombardia ed Emilia-romagna; quota neve sulle aree alpine occidentali oltre i 1000-1200 metri. Dalla sera attesa una attenuazione dei fenomeni con parziali aperture su Piemonte e ponente ligure.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso su tutte le regioni con deboli piogge mattutine su quelle tirreniche, Sardegna compresa; seguirà un graduale peggioramento con fenomeni più diffusi e anche a carattere di rovescio su Sardegna e Toscana, in estensione serale anche ad Umbria, Lazio ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Molte nubi compatte su gran parte del meridione con associati rovesci, anche temporaleschi in mattinata su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, nonché sulla Sicilia settentrionale; i fenomeni si attenueranno in parte durante le ore pomeridiane, per poi intensificarsi nuovamente da fine giornata sulle regioni tirreniche e sull’isola.

Temperature:

Minime in diminuzione su alpi e prealpi, Liguria, appennino emiliano-romagnolo, regioni centrali Sardegna compresa, Molise, nord Campania, Puglia settentrionale e rilievi lucani; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento sulla pianura padana centrorientale; in flessione al nord-ovest, coste abruzzesi e molisane, Puglia centrosettentrionale, Calabria e Sicilia; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili al centro-nord con rinforzi dai quadranti occidentali dal pomeriggio sulla Sardegna; da deboli a moderati sudoccidentali al sud con residui rinforzi mattutini su bassa Campania, Puglia, Basilicata tirrenica e nord Calabria, nonché dalla sera sulla Sicilia.

Mari:

Da molto mosso ad agitato in serata il canale di Sardegna; molto mosso il mar di Sardegna; da mossi a molto mossi il tirreno, stretto di Sicilia, adriatico centromeridionale e ionio; mossi i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione sull’alto adriatico.