Toti su situazione Covid:«Rischiamo paese paralizzato non da malati ma da gente chiusa in casa»

Il governatore della Liguria Giovanni Toti, ospite di Mattino 5, dice la sua sull’andamento nei contagi nel nostro Paese

Il governatore della Liguria Giovanni Toti, ospite a Mattino 5, si è espresso sulla situazione contagi in Italia. Toti afferma che l’andamento dei casi «non è paragonabile all’anno scorso: oggi negli ospedali ci sono un terzo in meno dei pazienti che avevamo lo scorso Natale».

Quando gli viene chiesto se il sistema rischia di arrestarsi, il governatore ha detto:«Tra due settimane rischiamo di avere il paese paralizzato non dai malati ma dalla gente che è chiusa in casa. Forse dobbiamo fare delle riflessioni sulle regole per le quarantene e i tracciamenti», ha chiosato.