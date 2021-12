Trovato il cadavere di un uomo di 37 anni: forse lo hanno pestato

I carabinieri hanno trovato il cadavere di Salvatore Martino, 37 anni, nelle campagne di Erice, in provincia di Trapani

Nel pomeriggio di ieri, 26 dicembre, i carabinieri hanno ritrovato il cadavere di Salvatore Martino, 37 anni, ad Erice, in provincia di Trapani. L’uomo, da quanto è emerso, sarebbe stato pestato in modo brutale. Il 37enne aveva avuto problemi di tossicodipendenza che avevano fatto peggiorare anche le sue condizioni economiche. Gli investigatori presumono che lo abbiano pestato a morte e si indaga per omicidio.

Sul luogo in cui hanno ritrovato la salma dell’uomo, gli inquirenti hanno raccolto diversi indizi, come impronte di scarpe, cicche di sigarette ecc. I militari stanno andando avanti, ispezionando tra gli effetti personali che la vittima aveva addosso.

Si indaga sulle ultime ore del 37enne, che a quanto pare viveva in un alloggio di fortuna, si stanno scandagliando familiari e amicizie.

I carabinieri, sul corpo dell’uomo, hanno trovato segni di un terribile pestaggio.