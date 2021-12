Ford Fiesta finisce fuori strada nella notte, morta una 18enne

Tragico incidente nella notte a Treviso, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Una Ford Fiesta è finita fuori strada durante la notte. A bordo dell’automobile c’erano quattro ragazzi, e da una prima ricostruzione il conducente ha perso improvvisamente il controllo finendo in un fossato. Un terribile incidente che ha causato la morte di una 18enne, sbalzata fuori dal veicolo subito dopo lo schianto. Gli altre ragazzi hanno riportato delle ferite leggere, e nessuno di loro è in pericolo di vita. A guidare la macchina un ventenne risultato negativo al test dell’alcol.

Sul luogo immediato l’intervento nella notte dei carabinieri e dei vigili del fuoco che sono riusciti in poco tempo a estrarre dalle lamiere i sopravvissuti, mentre per la giovanissima ragazza non c’era più nulla da fare.