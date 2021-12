Covid, Pregliasco:«Per i vaccinati si potrebbero togliere tamponi di fine quarantena»

Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs, propone di eliminare il tampone di fine quarantena per coloro che hanno fatto il vaccino

In un colloquio con Il Giornale, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs, Istituto Ortopedico Galeazzi, parla della congrua corsa ai tamponi nel corso delle festività, e spiega che «se da un lato è vero che le indicazioni del mondo scientifico erano ‘se hai un parente fragile, prima di Natale fai un tampone’, si sono tradotte in uso esagerato del ricorso al test con il risultato che i meccanismi di tracciamento sono andati in crisi e la situazione sta diventando allarmante».

In merito alla variante Omicron, Pregliasco afferma che «i vaccinati stanno sostanzialmente bene, se si contagiano sono asintomatici, ma il rischio con questi positivi è che ci troveremo a breve tutti in quarantena. Per i vaccinati però si potrebbero modificare le regole dell’isolamento, eliminando il tampone di fine quarantena, per esempio».

Pregliasco prosegue asserendo che «dopo il tampone di Natale, fatto solo per sentirsi liberi di andare a festeggiare, adesso aspettiamo il giro del tampone di Capodanno. È chiaro però che l’esecuzione di così tanti test rischia di far collassare il sistema e di mandare in quarantena tutto il Paese. Sicuramente il virus sta attaccando la fascia non immunizzata e la Delta, e ancora di più la variante Omicron, colpiscono maggiormente i bambini. Ma c’è anche un problema nel come si utilizzano i tamponi.

I tamponi antigenici fai da te danno il 30 per cento di falsi negativi, soprattutto se si fanno da asintomatici, quelli fatti in farmacia hanno un minor margine di errore perché vengono eseguiti in modo professionale. Poi c’è il tema dell’intervallo di tempo in cui ci si sottopone a test dopo un contatto. Quello che intendo è che il tampone viene usato come un lasciapassare per andare in vacanza, ma non dovrebbe essere così».

Leggi anche:—>Morto per Covid Mauro da Mantova, carrozziere no vax della Zanzara

In merito alle previsioni sull’andamento dei casi, fino a 100mila contagi al giorno a partire dalla metà di gennaio, Pregliasco ritiene che «sarà devastante, e il sistema rischia di collassare, a fronte del fatto che anche i vaccinati si reinfettano. Credo che andrebbero modificate le regole per la quarantena per i vaccinati e alzate le restrizioni, anche se temo che i cittadini non lo accetterebbero, ma più cerchiamo di contenere la diffusione del contagio, prima arginiamo questa ondata. Qui rischiamo di finire tutti in lockdown e di paralizzare il Paese.

Leggi anche:—>Virologo Silvestri:«Covid sembra si stia “raffreddorizzando” ma solo per vaccinati»

L’altra strada potrebbe essere sottoporre a tamponi solo i sintomatici, ma per fare questo abbiamo bisogno di 2/3 mesi per monitorare la nuova variante. Oppure come è stato fatto in Germania con i risultati che abbiamo visto, pensare a lockdown per i non vaccinati e un sistema di chiusure ‘chirurgiche’ per le classi delle elementari», ha chiosato il direttore sanitario Irccs.