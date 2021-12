Morto per Covid Mauro da Mantova, carrozziere no vax della Zanzara

Mauro Buratti, detto Mauro da Mantova, ha perso la vita dopo un lungo ricovero nel reparto di terapia intensiva

Mauro da Mantova ha perso la vita a causa del Coronavirus. Il carrozziere no vax che ostentava di aver infettato un supermercato, è morto a 61 anni dopo essere stato a lungo ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento di Verona. È quanto riporta Il Corriere del Veneto. L’uomo era in condizioni molto serie, come avevano spiegato i medici:«è in Ecmo, non risponde alle cure». I medici avevano anche comunicato che si era rifiutato di farsi intubare.

Buratti, carrozziere di Curtatone, era stato spesso ospite del programma radio La Zanzara, e con orgoglio raccontava di aver fatto “l’untore” in un supermercato, aggirandosi tra le corsie nonostante fosse influenzato. A esprimere cordoglio per il decesso dell’uomo, il conduttore de La Zanzara, David Parenzo.

Mauro da Mantova, all’inizio di dicembre aveva raccontato al suddetto programma radiofonico di aver fatto da “untore” entrando in un supermercato senza indossare la mascherina nonostante la sua positività al Covid19.

Ma in seguito le sue condizioni di salute hanno subìto un forte peggioramento, tant’è che sia l’altro conduttore del programma, Giuseppe Cruciani, sia altri radioascoltatori gli avevano fortemente raccomandato di farsi ricoverare. L’uomo si era fatto ricoverare a Verona perché «a Mantova sono tutti comunisti».