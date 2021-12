Muoiono di Covid a distanza di poche ore l’uno dall’altro, marito e moglie aspettavano la terza dose

Giuliano ed Enrica sono morti, dopo aver contratto il Covid, tra la Vigilia e il giorno di Natale a distanza di poche ore l’uno dall’altro.I due coniugi che vivevano nella frazione di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, stavano aspettando di ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid.

Giuliano Mancin ed Enrica Crepaldi, 72 anni lui e 65 lei, si sono spenti a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Entrambi avevano già prenotato per ricevere la terza dose di vaccino, ma nell’attesa, marito e moglie hanno contratto il Covid. Nessuno, neanche i medici, si aspettava che i due coniugi potessero morire così, improvvisamente. Giuliano ed Enrica vivevano nella frazione di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, e dopo aver contratto il Covid sono stati trasferiti nell’Ospedale San Luca di Trecenta. Entrambi, come riferito dalle figlie Anica e Annalisa, avevano delle patologie pregresse ed è anche per questo che è stato necessario il ricovero in terapia intensiva.

Il cordoglio

Giuliano Mancin ed Enrica Crepaldi erano molto conosciuti nella frazione di Porto Tolle anche per via del lavoro che svolgeva il marito. Giuliano era, infatti, un assicuratore e lavorava nel municipio di Cà Tiepolo. Anche il Sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, che era suo cliente, lo ricorda così: «Sono sconvolto. Conoscevo benissimo la famiglia, non riesco ad immaginare il dolore delle due figlie per due lutti così ravvicinati». I funerali della coppia si svolgeranno lo stesso giorno, nella stessa Chiesa. Giuliano ed Enrica lasciano due figlie. Anica e Annalisa, e la nipotina Emma.