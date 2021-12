Va a svegliare il papà, ma lui non risponde. Francesco Lelli muore a 42 anni

Francesco Lelli non ha risposto alla figlia che era andata in camera a svegliarlo. All’arrivo dei soccorsi le sue condizioni erano già disperate.

Una tragedia quella che si è verificata il giorno di Santo Stefano a Pineto, in provincia di Teramo, quando la figlia di 10 anni è andata in camera dei suoi genitori per svegliarli. Ma mentre la madre ha risposto immediatamente, il papà no. Francesco Lelli è morto così, nel sonno, a soli 42 anni. La moglie, nel vedere che il 42enne non rispondeva, ha chiamato immediatamente i soccorsi che lo hanno trasportato presso l’Ospedale di Atri. Le sue condizioni però erano già critiche. Francesco è morto a causa di un infarto.

L’intera comunità di Pineto, sconvolta dalla tragica notizia, si è chiusa nel dolore e ha espresso vicinanza alla famiglia Lelli. Francesco era molto conosciuto e ben voluto in città. Conoscenti e amici lo ricordano come «la persona più buona del mondo». La vita, però, con Francesco non è sempre stata buona. Da bambino ha visto morire suo fratello maggiore, sei anni fa ha perso la madre a causa di una grave malattia e solo due mesi fa anche suo padre.