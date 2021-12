Flurona, in Israele il primo caso di paziente con Covid e influenza insieme

Il tuo browser non supporta questo file

Covid e influenza insieme: questa è la nuova variante Flurona. Il primo caso di positività è stato registrato in Israele.

Primo caso registrato in Israele della nuova variante «Flurona», così è stata denominata. Questa volta siamo davanti ad una infezione di Covid e influenza insieme. A risultare positiva a questa variante è una donna incita. Positività che è emersa durante alcuni controlli nell’Ospedale Beilinson di Petach Tikva.

«Una strana infezione»

«L’infezione insieme di Covid e influenza è un po’ strana perché in medicina si è sempre detto che se c’è un virus che dà una malattia impedisce che se ne sviluppi un’altra dovuta a diverso virus» interviene Fabrizio Pregliasco, virologo.

Da Israele fanno sapere che stanno ancora studiando il caso per capire se la combo Covid e influenza possa in qualche modo generare delle gravi malattie. La donna risultata positiva a Flurena presentava una infezione molto leggera ma sembrerebbe non essere la sola ad averla contratta. Arnon Vizhnitser, Direttore del reparto di Ginecologia dell’Ospedale, infatti afferma: «Lo scorso anno, non abbiamo visto casi di influenza tra le donne gravide o le partorienti. Oggi assistiamo sia a casi di Covid sia di influenza che stanno iniziando ad alzare la testa. Vediamo sempre più donne in gravidanza con l’influenza».