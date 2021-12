Si accorge di essere positiva in volo: si mette in isolamento nel bagno dell’aereo

La donna, dopo essersi accorta di avere dei sintomi, si è auto isolata in bagno per non infettare gli altri passeggeri

Una donna si è resa conto di avere i sintomi del Coronavirus mentre si trovava su un volo da Chicago a Reykjavik (Islanda). A quel punto ha deciso di auto isolarsi nel bagno dell’aereo finché il mezzo non è atterrato. È successo a Marisa Fotieo, docente del Michigan che, dopo essersi accorta di avere i tipici sintomi del Covid ha deciso di farsi un tampone rapido che è risultato positivo. La donna è quindi rimasta nel bagno dell’aereo per non stare con gli altri passeggeri.

«C’erano 150 persone su quel volo e la mia paura maggiore era contagiarli», ha detto Marisa ai media americani. Nel frattempo, dal bagno dell’aereo in cui si era messa in auto isolamento, ha registrato un filmato che ha postato su TikTok e che hanno visualizzato quattro milioni di volte da quando lo ha pubblicato, ossia lo scorso 21 dicembre.

Alla Cnn, la donna Fotieo ha anche raccontato che aveva fatto anche la terza dose di vaccino e che si era messa in viaggio assieme al padre e a suo fratello.