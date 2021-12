Sudafrica supera picco Omicron senza grande aumento decessi e rimuove coprifuoco

La presidenza del Sudafrica spiega che nonostante «la variante Omicron sia altamente trasmissibile, i tassi di ospedalizzazione sono stati inferiori rispetto alle ondate precedenti»

Il Sudafrica, dove per la prima volta hanno scoperto la variante Omicron, ha comunicato che la fase di picco è superata senza che vi fosse un notevole aumento nel numero dei morti. «Tutti gli indicatori suggeriscono che il Paese ha verosimilmente superato il picco della quarta ondata», ha spiegato la presidenza sudafricana, sottolineando anche che saranno rimosse restrizioni sanitarie e il coprifuoco.

«È stato rilevato un aumento marginale dei decessi in tutte le province», chiariscono. I contagi hanno avuto una discesa pari quasi al 30% la scorsa settimana. Per quanto concerne, invece, i ricoveri ospedalieri, anch’essi sono scesi in otto province su nove. «Sebbene la variante Omicron sia altamente trasmissibile, i tassi di ospedalizzazione sono stati inferiori rispetto alle ondate precedenti», proseguono dalla presidenza sudafricana.

In merito alla rimozione di alcune misure restrittive, l’NCCC continuerà a controllare la situazione e modificherà tali provvedimenti, se sarà il caso di farlo, a seconda dell’andamento dei contagi.

La variante Omicron, che ha parecchie mutazioni che preoccupano in merito alla resistenza ai vaccini, è stata scoperta in Botswana e Sudafrica il mese scorso. Secondo l’OMS, questo genere di variante è rintracciabile in un centinaio di Stati.

Ha un elevato tasso di contagiosità e colpisce anche i vaccinati o persone che hanno già avuto il Covid. Il Sudafrica, che ha avuto il maggior numero di contagi di questa variante, da inizio pandemia ha avuto oltre 3,4 milioni di malati Covid e 91mila decessi a causa di questo virus.