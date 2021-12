La figlia 16enne torna a casa di notte, il padre le spara uccidendola: credeva fosse un ladro

La tragedia è occorsa a Columbus, capitale dell’Ohio, negli Stati Uniti. Ecco che cosa è successo

Un uomo ha sparato alla figlia di 16 anni ferendola mortalmente. È successo a Columbus, capitale dell’Ohio, in Usa. La figlia stava rientrando a casa di notte, quando il padre, credendo che si trattasse di un malvivente, ha afferrato la pistola che deteneva nella propria abitazione e ha sparato, dopo che era scattato l’allarme.

Nel frattempo, in una chiamata che il 911 ha registrato, si può sentire la voce del padre chiedere alla figlia Janet, ferita, che cosa stesse facendo e poi sia lui sia sua moglie, pregare la ragazza di rimanere sveglia.

Purtroppo niente da fare per la ragazza, inutile correre in ospedale. Ora sono scattate le indagini e per il momento non c’è stata alcuna contestazione di reato.