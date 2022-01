Caos e fuga nel santuario religioso: 12 morti [VIDEO]

Il tuo browser non supporta questo file

La tragedia è avvenuta nel Kashmir indiano, lungo la strada che porta ad un importante santuario.

Almeno dodici morti e tredici feriti: questo è il drammatico conto di una tragedia avvenuta nei pressi del Mata Vaishno Devi, importante luogo di culto che si trova nel Kashmir indiano, al confine con il Pakistan. Mentre i fedeli si stavano affollando per arrivare al monastero – che si trova al termine di una strada, in cima ad una collina – all’improvviso si è innescata una sorta di corsa incontrollata che ha trasformato la lunga fila di fedeli in un ammasso indistinto ed incontrollabile di persone in fuga.

Leggi anche: Covid: niente quarantena con il booster o se si è appena vaccinati

Nella calca, come detto, hanno perso la vita almeno dodici persone, e altre sono rimaste ferite, anche gravemente. Un bilancio purtroppo momentaneo, che potrebbe aggravarsi con il passare delle ore: «Il bilancio potrebbe essere più pesante, perché la strada che conduce al santuario in cima alla collina era affollata di fedeli che cercavano di arrivarci durante le tradizionali preghiere di Capodanno», ha spiegato un funzionario.

Ancora ignota la causa della tragedia, su cui indagano le forze dell’ ordine. Cosa ha innescato il panico generale, spingendo la gente a correre e travolgersi gli uni con gli altri? Il primo ministro Narendra Modi ha dichiarato su Twitter di essere «estremamente rattristato per la perdita di vite umane», aggiungendo di essere in contatto con le autorità locali. Ha anche offerto le sue «condoglianze alle famiglie in lutto» e ha augurato una pronta guarigione ai feriti.