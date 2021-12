La nuova compagna non accetta i suoi figli: lui li getta dal 15esimo piano

L’uomo, per assecondare il volere della donna, ha assassinato i suoi due bambini di uno e due anni

Un uomo e la sua nuova compagna hanno ricevuto una condanna a morte dopo aver gettato dal 15esimo piano di un grattacielo i figli di lui, che avevano rispettivamente uno e due anni. La terribile storia giunge da Chongqing, in Cina e la ragione, assolutamente surreale, sarebbe, come riporta il Daily Mail, legata alla donna che non voleva accettare i due figli che il compagno aveva avuto da una relazione precedente. Il fatto sarebbe occorso dopo una forte lite dei due fidanzati.

La donna, per mostrargli quanto questa cosa la facesse sentire frustrata, era giunta addirittura a tagliare i propri polsi. A quel punto, l’uomo avrebbe perso la testa, gettando i propri figli dal balcone. La piccola, 2 anni, è deceduta subito, mentre il bimbo di un anno ha sofferto per le gravissime lesioni riportate e poi è morto in nosocomio.

Leggi anche:—>La Russia fa testare dodici missili ipersonici. Putin:«Passo sostanziale per aumentare difesa»

Da quanto hanno fatto sapere i media locali, l’uomo aveva cominciato a frequentare la donna mentre era ancora sposato con l’ex moglie, madre dei suoi due figli. La nuova compagna, tuttavia, si rifiutava di accettare i due piccoli nella sua vita, perché figli della precedente relazione dell’uomo. Da ulteriori indagini pare che i due avessero premeditato il delitto, poiché volevano costruire una nuova famiglia.

Leggi anche:—>Scoppia la rissa al funerale di una parente: feriti dopo il litigio per l’eredità

Tuttavia, dopo che l’uomo ha gettato i propri figli dal balcone, sarebbe corso per le scale e avrebbe raggiunto i due bambini (apparentemente) mostrando segni di pentimento per il terribile gesto appena commesso. Le telecamere lo hanno filmato mentre dava delle testate al muro e piangeva disperatamente, cosa che, a detta dei magistrati, sarebbe stata una farsa.