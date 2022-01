Ponti e festività 2022: ecco tutti i giorni rossi del nuovo calendario

Il tuo browser non supporta questo file

Ponti e festività 2022: ecco il calendario delle vacanze e dei ponti festivi dell’anno appena entrato. Si parte subito con il ponte dell’Epifania, che cade di giovedì.

Dopo due anni difficili, caratterizzati dalla lotta alla pandemia di Covid-19, il brindisi di benvenuto al 2022 è stato dedicato da molti italiani a un anno migliore, che possa finalmente chiudere un ciclo sfortunato. E nella speranza di non dover più trascorrere lunghi periodi in casa, tra quarantene, autoisolamenti o restrizioni anti-contagio, diventa interessante sapere che il nuovo anno porta con sé anche diverse occasioni di ferie, da sfruttare tra ponti e festività.

Ponti e festività del 2022, le date

Quali e quanti saranno i giorni di ponti e festività di cui gli italiani potranno beneficiare nel 2022? Si inizia subito con il primo ponte dell’epifania, che cade di giovedì 6 gennaio e che per molti italiani – soprattutto la popolazione scolastica – coincide con un ponte lungo fino al 9 compreso. Capita invece di martedì primo marzo giorno di chiusura della festa di Carnevale, con la settimana principale che parte dal 21 febbraio. Da venerdì 15 a lunedì 18 aprile si celebra invece la Pasqua, mentre pochi giorni dopo, lunedì 15 aprile, si festeggia anche la Liberazione. Va invece male con il primo maggio, che cade di domenica.

Ci spetteranno invece 4 giorni di relax in occasione della festa della Repubblica, che quest’anno cade di giovedì: dal 2 al 5 giugno, domenica, gli italiani potrebbero dunque pensare staccare la spina e godersi un viaggio che anticipa l’estate. Mercoledì 29 giugno, invece, i romani potranno godersi un giorno di riposo in più, in occasione dei Patroni San Pietro e Paolo. Mentre, sempre a proposito d’estate, nel 2022 ferragosto è un lunedì, altra opportunità per sfruttare un ponte di 3 giorni per chi non è già andato in ferie. Entrando invece nella stagione più fredda, il primo novembre capita di martedì, e regalerà un lungo ponte di 4 giorni. L’8 dicembre cade di giovedì, con i milanesi che potranno sfruttare due giorni di festa infrasettimanali: mercoledì 7 dicembre la città festeggia infatti il Patrono, ovvero Sant’Ambrogio. Il 25 dicembre, invece, capiterà di domenica, mentre Capodanno nel 2022 sarà un sabato.