Chiede rimborso per 4 trasferte senza averne diritto. Jasmin Ladurner si dimette

Le dimissioni della consigliera sono arrivate in accordo con il segretario del partito dopo aver ammesso le sue responsabilità.

Jasmine Ladurner, consigliera provinciale di Südtiroler Volkspartel (SVP), si è dimessa dopo aver richiesto dei rimborsi che in realtà non le spettavano.

Rimborsi irregolari

La consigliera Ladurner aveva chiesto il rimborso di quattro trasferte a Trento, ma in realtà, la 28enne si spostava con l’auto di un suo collega. Di conseguenza, non aveva alcun diritto a chiedere e ricevere il rimborso. Sono arrivate così le dimissioni della 28enne e ad annunciarle è il partito stesso.

Le dimissioni, decise in accordo con il Segretario del partito, Philipp Achammer, sono state definite «inevitabili» s causa del «comportamento errato» assunto da Jasmin Ladurner. «Ladurner merita rispetto per essersi assunta la responsabilità con le dimissioni tempestive. – si legge nella nota – Ringraziamo Ladurner per il lavoro svolto in questi tre anni nel consiglio provinciale di Bolzano».