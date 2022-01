È tempo di saldi! Ecco quando inizieranno quest’anno: il calendario

Quattro italiani su dieci, quest’anno, approfitteranno dei saldi per fare gli acquisti. Ma quando iniziano i saldi in Italia?

Come ogni anno, con l’arrivo di un nuovo anno arrivano anche i saldi. I negozi si stanno preparando per dare il via ai primi ribassi della stagione invernale. Ma quando iniziano i saldi in Italia? La data varia in base alla Regione.

Il calendario dei saldi

Le prime due Regioni che apriranno la danza dei saldi sono la Basilicata e la Sicilia. Si parte domani, domenica 2 gennaio e termineranno rispettivamente il 2 marzo e il 15 marzo. Il 3 gennaio, invece, toccherà alla Valle D’Aosta. In tutte le altre Regioni sarà possibile fare acquisti con i saldi a partire dal 5 gennaio. In Trentino Alto Adige, infine, i cittadini dovranno aspettare l’8 gennaio. Di seguito, potete trovare il calendario Regione per Regione:

Abruzzo dal 5 Gennaio al 5 Marzo;

Basilicata dal 2 Gennaio al 2 Marzo;

Calabria dal 5 Gennaio al 6 Marzo;

Campania dal 5 Gennaio al 1 Marzo;

Emilia Romagna dal 5 Gennaio al 5 Marzo;

Friuli Venezia Giulia dal 5 Gennaio al 31 Marzo;

Lazio dal 5 Gennaio per sei settimane;

Liguria dal 5 Gennaio al 18 Febbraio;

Lombardia dal 5 Gennaio al 5 Marzo;

Marche dal 5 Gennaio al 1 Marzo;

Molise dal 5 Gennaio al 5 Marzo;

Piemonte dal 5 Gennaio e dureranno 8 settimane;

Puglia dal 5 Gennaio al 28 Febbraio;

Sardegna dal 5 Gennaio al 5 Marzo;

Sicilia dal 2 Gennaio al 15 Marzo;

Toscana dal 5 Gennaio al 5 Marzo;

Umbria dal 5 Gennaio al 5 Marzo;

Valle d’Aosta dal 3 Gennaio al 3 Marzo;

Veneto dal 5 Gennaio al 28 Febbraio;

Trentino Alto Adige dall’8 Gennaio al 5 Febbraio.