Troppo alcol alla festa di fine anno: 12enne finisce in coma etilico

Comitiva di amici si riunisce in casa per festeggiare l’ultimo dell’anno: 12enne finisce in coma etilico per aver bevuto troppa vodka. Gravi le sue condizioni di salute. Sul caso indagano i carabinieri.

Finisce in gravi in ospedale: una ragazza di appena 12 anni è stata ricoverata in coma etilico all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La minore è stata colta da un malore dopo aver ingerito un considerevole quantitativo di vodka. Soccorsa sul posto dai sanitari del 118, la giovanissima è stata poi trasportata d’urgenza in ospedale. Sull’episodio stanno ora indagando le forze dell’ordine, nel tentativo di capire come la ragazza sia sfuggita al controllo dei suoi genitori.

12enne in coma etilico, sul caso indagano i carabinieri

Una 12enne è finita ricoverata in coma etilico dopo aver bevuto un grande quantitativo di alcol e vodka durante il cenone di fine anno. Il fatto è accaduto a Sogliano Cavour, nel Salento. Secondo quanto viene riportato, la minore era in compagnia di una comitiva di amici, tutti coetanei, alcuni residenti in diversi paesi limitrofi. Da una prima ricostruzione, pare che i giovani si erano dati appuntamento in casa di uno della comitiva così da passare l’ultimo dell’anno insieme, e brindare al 2022. Pare inoltre che non vi fosse la presenza dei genitori nell’abitazione.

La festa dunque si è svolta con un eccessivo consumo di alcol da parte dei giovanissimi. In particolare, la 12enne (una degli ospiti della festa) avrebbe cominciato ad accusare i primi malori dopo aver bevuto un grande quantitativo di vodka. Come riportato dalle fonti locali, le condizioni della minore si sarebbero infine aggravate con il trascorrere dei minuti, tanto che gli amici, preoccupati, avrebbero contattato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo le prime cure del caso, hanno deciso di trasportarla d’urgenza in ospedale. Gli stessi amici avrebbero raccontato ai sanitari che la ragazza aveva bevuto troppo alcol. Raggiunto l’ospedale Vito Fazzi, la 12enne è stata ricoverata in coma etilico.

Sempre secondo quanto si apprende, del fatto sarebbero stati informati anche i carabinieri, che sono ora in attesa di ricevere aggiornamenti sulle condizioni di salute della minore. Potrebbe rendersi necessario, infatti, anche la raccolta di testimonianze da parte dei ragazzi presenti alla festa. In seguito, viene riportato, potrebbero essere informati dei fatti anche gli assistenti sociali, che dovranno attivare un percorso di monitoraggio della ragazzina. “Stiamo verificando quanto è successo, e per questo non mi sbilancio nel fornire dettagli che non ho. Di certo il problema è notorio: l’età anagrafica di ragazzini che abusano di alcol si sta abbassando notevolmente”, ha commentato il sindaco di Sogliano Cavour.