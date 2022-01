Milano, aggredita e accerchiata una 18enne da un branco di giovani mentre tornava a casa

Una ragazza di 18 anni è stata aggredita da un gruppo molto numerosi di giovani, mentre stava rientrando a casa dopo i festeggiamenti di inizio anno.

Stava tornando a casa dopo essere rimasta fuori per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Era circa l’1 e 30 di notte quando una 18enne stava percorrendo Via Mazzini, a due passi dal Duomo. A un certo punto, si è ritrovata d’improvviso circondata da un gruppo molto folto di giovani, che hanno iniziato a strattonarla fino a toglierle la borsa dalle mani. A quel punto, hanno iniziato anche a molestarla sessualmente. Per fortuna, poco tempo dopo è arrivata in soccorso della ragazza una pattuglia della polizia, che ha immediatamente fatto fuggire il gruppo di giovani. Non è certo stato l’unico episodio di violenza che si è verificato a Milano durante i festeggiamenti di fine anno.

Leggi anche: Notte di Capodanno, rave party abusivo con 500 persone

Leggi anche: Covid: niente quarantena con il booster o se si è appena vaccinati

Nella stessa zona in cui la 18enne è stata aggredita, mezz’ora dopo un suo coetaneo è stato accoltellato durante una lite, e la stessa sorte è toccata a un uomo di 26 anni in via Matteotti. Un altro giovane è invece morto precipitando dal terzo piano di un palazzo in Desiderio di Settignano, e per il momento non si conoscono altri particolari sulla sua morte.