Capodanno, colpito da un petardo: resta ferito un bambino di 10 anni

Inizia il triste conteggio degli incidenti di fine anno. Nella capitale infatti, un bambino di 10 anni è rimasto ferito da un petardo che gli è esploso in faccia.

Un trauma facciale agli occhi che lo ha portato ad essere ricoverato d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva pediatrica, che l’ha poi dimesso con una prognosi di due settimane. È accaduto a Roma, dove un bambino di 10 anni è rimasto ferito durante i festeggiamenti per Capodanno. Da quanto si apprende da una prima ricostruzione, gli sarebbe esploso un petardo davanti agli occhi. Non è naturalmente l’unico ferito dai botti di Capodanno. Anche un altro minore è rimasto colpito agli arti e costretto a recarsi d’urgenza in ospedale: per lui una prognosi di sette giorni. Altri due feriti sono stati poi registrati nel quartiere romano di Celio: entrambi hanno riportato gravi escoriazioni sia al petto che alle gambe. Anche un uomo residente ad Albano è rimasto ustionato dai botti di Capodanno, ricevendo una prognosi di 25 giorni per escoriazioni al volto e alla mano. Nella zona di Primavalle, un cittadino, mentre si trovava fuori dal ristorante in cui si era recato per la tradizionale cena di fine anno, è stato raggiunto da un petardo che lo ha ferito gravemente: anche per lui quindici giorni di prognosi.

Infine un incidente si è verificato anche nella zona di Monteverde, dove una persona che per festeggiare l’inizio del nuovo anno aveva comprato una pistola a salve, è rimasto ferita riportando purtroppo l’amputazione parziale della gamba.