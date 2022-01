Notte di Capodanno, rave party abusivo con 500 persone

Il rave, ancora in corso, è organizzato nei pressi di un hotel abbandonato. Sul posto le forze dell’ordine che attendono di identificare i partecipanti

Sono 500 le persone giunte all’Alpe di Poti, in provincia di Arezzo, per prendere parte al rave party abusivo di Capodanno, ancora in corso. Da quanto riporta La Nazione, il party si sarebbe svolto in un casolare abbandonato a Molinelli, nei pressi di un hotel abbandonato. La festa sarebbe in corso dalle 21 di ieri, 31 dicembre, con centinaia di ragazzi presenti per festeggiare il nuovo anno.

Come scrive Il Corriere della Sera, i ragazzi potrebbero abbandonare il casolare già nel pomeriggio di oggi, mentre le forze dell’ordine (carabinieri, polizia e Guardia di Finanza) sono fuori dal luogo del rave, che attendono che escano per l’identificazione. Ci sono infatti dei posti di blocco per fermare l’afflusso.

Il luogo in cui è in corso il rave, è un posto dove non vi sono case, con diversi boschi, non semplice da raggiungere poiché vi si arriva percorrendo strade sterrate e strette. A peggiorare la situazione, una nebbia molto fitta. Le forze dell’ordine sono sul posto ma starebbero avendo difficoltà nell’interrompere il party non autorizzato. I partecipanti non vogliono lasciare il posto e pare, per ora, vi sia una situazione di stallo.