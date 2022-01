Cerca di bloccare il vaccino col laccio emostatico: operato no vax

A raccontare la vicenda su Twitter, un dottore:«Si è poi presentato al pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale»

Un uomo, no vax, ha dovuto fare il vaccino per continuare a lavorare, ma, subito dopo l’inoculazione, «per evitare che entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico Internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo per 24 ore». È successo in Emilia Romagna e lo ha raccontato Claudio Luca Biasi, medico, in un post su Twitter. Il dottore ha raccontato che l’uomo si è poi recato al pronto soccorso, due giorni più tardi, «con braccio nero e occlusione omerale».

Il testo scritto dal medico recitava così:«Paziente che si presenta in pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale.

Interrogato spiega che si è vaccinato due giorni fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo».

Il post è diventato subito virale sul web. Il medico ha infine spiegato le conseguenze del gesto dell’uomo:«Ora ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!».