Piano Ue per nucleare fonte green, Lega pronta a referendum nel nostro Paese

Il leader della Lega pensa che «l’Italia non può stare ferma, bisogna portare il Paese in un futuro energetico indipendente, sicuro e pulito»

L’Ue ha creato una bozza del piano per accelerare la strada verso il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni, quello secondo cui energia nucleare e gas naturali potrebbero essere ritenuti fonti green in tutta Europa. Se il piano sarà approvato dalla maggior parte degli Stati membri, farà il suo esordio dal 2023. Si tratta di una scelta che nel nostro Paese vede di buon occhio il leader della Lega, Matteo Salvini, che intende chiedere un referendum su questo argomento.

«Sembra che finalmente anche la commissione si prepari a riconoscere gas e nucleare come energie green. L’Italia non può stare ferma», spiega il leader della Lega. «La Lega è pronta anche a raccogliere le firme per un referendum che porti il nostro Paese in un futuro energetico indipendente, sicuro e pulito».

Quel che desta maggiormente preoccupazione è il caro-bollette, e la politica sta facendo pressing sul governo per cercare una soluzione. Salvini, dopo un colloquio telefonico con Draghi giovedì scorso, esorta per un «un tavolo nazionale sul caro-bollette, tema diventato insieme al Covid la vera urgenza dei prossimi mesi. Famiglie e attività produttive non aspettano».

Una riunione in cui il ministero dello Sviluppo vuole mettere sul tavolo «le riflessioni già avviate per individuare le soluzioni per i settori industriali più impattati», come spiega il ministro Giancarlo Giorgetti, che parla dell’importanza di «scelte urgenti per famiglie e imprese che implicano una riflessione più generale sulla sovranità energetica del nostro Paese».

Tale proposta di riunione è ben accolta da Forza Italia, che intende fare una serie di proposte al governo, come annunciato da Licia Ronzulli, vicepresidente FI al Senato. Vi sono anche altre proposte da parte del Movimento 5 Stelle, come quella che ha generato profitti dai rincari dia il proprio contributo per combattere l’emergenza energetica.