Assegno Unico, partono le domande: 110 mila richieste nelle prime 48 ore

Il Presidente dell’Inps Tridico commenta il successo del nuovo servizio lanciato dall’Istituto di Previdenza per presentare richiesta per l’assegno unico.

Un provvedimento che coinvolge oltre undici milioni di ragazzi, e sul quale l’esecutivo e Istituto Superiore di Previdenza Sociale, hanno lavorato intensamente affinché fosse possibile presentare domanda già a partire dall’inizio del 2022. E l’obiettivo, ha spiegato il Presidente dell’Inps Tridico in un’intervista rilasciata al Messaggero, è stato raggiunto. “Abbiamo lavorato giorno e notte” spiega ai giornalisti “tra Natale e Capodanno per fare in modo che questa misura che interessa 11 milioni di bambini e ragazzi, potesse partire il primo dell’anno. Quaranta dirigenti, invece di brindare, sono rimasti a vigilare passo per passo che la procedura partisse senza alcun intoppo”. Non manca poi il presidente Inps di elogiare il lavoro svolto dal suo Istituto che è riuscito nel difficile compito di predisporre “un simulatore e una procedura iper-semplificata, nella quale non si chiede null’altro che il codice fiscale e che sta riscuotendo molto successo tra gli utenti. È uno dei segnali della nuova fase di rivoluzione digitale e semplificazione che l’Istituto sta portando avanti ad ogni livello”.

E d’altronde, i numeri sembrano dargli ragione: nelle prime 48 ore da quando è stata resa disponibile l’opzione per presentare richiesta per l’assegno unico, il sito dell’Inps ha ricevuto oltre 110 mila domande. Si tratta per Tridico di un successo e di una misura molto importante, anche se questo, conclude, va inteso come un punto di partenza, non di arrivo”.