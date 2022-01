Sudan: la democrazia finisce nel sangue. I poteri passano ai militari

A due anni dalla fine della trentennale dittatura nel Paese, il premier è costretto a dimettersi dopo gli scontri tra civili e militari

Abdalla Hamdok, primo ministro del Sudan, si è dimesso a seguito del colpo di stato attuato dai militari del Paese lo scorso 25 ottobre. Il presidente aveva provato a resistere alle pressioni, ma le trattative sono fallite e gli incidenti avvenuti tra civili ed esercito alle porte della città di Khartoum con centinaia di persone ferite e 57 morti hanno portato alle sue dimissioni e il conseguente passaggio di potere alle forze dell’esercito.

“Ho fatto di tutto per impedire che il Paese andasse verso il disastro” dice Hamdok apparso in televisione per l’annuncio. “Ho fatto del mio meglio per garantire sicurezza, pace, giustizia e la fine delle violenze ed evitare che la situazione politica del paese diventasse un disastro” continua.

Il Sudan usciva dalla dittatura del presidente Omar al-Bashir durata trent’anni e terminata nel 2019. Il generale dell’esercito Burhan difende le azioni dei militari e afferma che il Paese continuerà a essere impegnato nella transizione verso il potere civile e democratico verso le elezioni 2023, ma il futuro appare incerto e oscuro.