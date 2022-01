Ucraina, Zelensky: “Risponderemo con decisione ad eventuale invasione russa”

La tensione tra Russia e Ucraina cresce anche a causa del sostegno americano, considerato da Putin immotivato e in grado di portare a una rottura totale dei rapporti diplomatici tra le due superpotenze. Il premier Zelensky, nel corso di una telefonata con Biden, ha comunque rassicurato gli alleati: ad un’eventuale invasione russa, la sua nazione è pronta a rispondere con fermezza.

Un colloquio telefonico tra il Presidente Usa Joe Biden e il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, per compattarsi di fronte a un Vladimir Putin che, nella loro opinione, sembra sempre più intenzionato a invadere l’Ucraina. E il risultato di questa discussione è stato in seguito reso pubblico mediante una nota ufficiale della Casa Bianca: tra i due leader politici esiste un accordo per proteggere la nazione europea dalle ingerenze russe, e in tal senso gli Stati Uniti hanno confermato tutto il loro sostegno. Zelensky dal canto suo ha rassicurato l’alleato: nel caso in cui Putin decida realmente di forzare la mano, il premier ucraino si è dichiarato pronto a rispondere con “decisione”. Una notizia che arriva oltretutto in un momento diplomatico molto delicato. La prossima settimana infatti, è in programma un incontro del Consiglio Nato-Russia che si terrà presso la sede dell’Ocse. Putin invece alcuni giorni fa, ha ribadito come continuare a imporre delle sanzioni alla Russia sia un errore “colossale, che potrebbe portare a gravi conseguenze”.

Ucraina, alcuni giorni fa importante telefonata tra Putin e Biden

Il monito dunque è stato lanciato, ma la fermezza con cui gli Stati Uniti si sono espressi per difendere l’indipendenza ucraina, fa intendere come questo clima di tensione tra le due superpotenze sia molto lontano dall’essere risolto. La telefonata intercorsa tra Putin Biden di tre giorni, era stata resa nota da Yury Ushakov, consigliere per la politica estera russa. L’uomo aveva spiegato che, nel corso della conversazione, il presidente Biden è stato ufficialmente avvertito. Continuare ad inseguire questa linea politica, ritenuta insensatamente punitiva nei confronti della Russia, rischia di portare a una rottura totale tra le due nazioni.

L’inquilino della Casa Bianca sembra però sia restato irremovibile nelle sue pozioni, chiedendo oltretutto a Putin di interrompere il flusso di soldati russi che si sta ammassando al confine con l’Ucraina. Nel caso in cui Mosca decidesse di aggredire la nazione di Zelensky, questi potrebbe dunque contare sull’appoggio incondizionato degli Usa.