No vax e no green pass, deferite 101 persone alla polizia postale nel 2021

Il tuo browser non supporta questo file

Un report dell’attività svolta dalla polizia postale mostra che lo scorso anno ci sono state 101 denunce nell’ambito dei gruppi no vax e no green pass

Tra i gruppi no vax e no green pass, secondo un report dell’attività svolta nel 2021 dalla polizia postale, ci sono state 101 denunce. Con l’emergenza sanitaria in corso, e le misure introdotte dal governo per arginare il dilagare del Covid, la polizia ha svolto una complessa attività di monitoraggio informativo su canali e gruppi online.

Leggi anche:—>Revenge porn, crescita dei casi nel 2021, +78% in confronto al 2020

Questa attività ha portato a individuare eventi non autorizzati, come cortei in piazza su un range di oltre 300 canali e spazi online attenzionati dal suddetto monitoraggio.

Leggi anche:—>Omicron, negli Usa oltre un milione di contagi in 24 ore

Diverse le inchieste che hanno condotto alla denuncia di 86 persone per falso, frode informatica e anche 15 denunce per associazione a delinquere il cui obiettivo era creare falsi green pass violando i sistemi informatici sanitari.