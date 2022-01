Omicron, negli Usa oltre un milione di contagi in 24 ore

Gli Usa hanno visto un vertiginoso aumento dei casi Covid a causa del dilagare della nuova variante

Superato il milione di casi Covid negli Stati Uniti a causa della variante Omicron in sole 24 ore. Nello specifico, i contagi registrati sono 1.042.000, anche se una parte dei dati si riferisce al weekend scorso. Comunque, il record in 24 ore ha visto 591 mila infezioni, e lo si è registrato giovedì 30 dicembre.

Rispetto al 30 dicembre scorso, i casi sono raddoppiati e poi quadruplicati in pochi giorni.

A risultare positiva anche la famosa attrice statunitense Whoopi Goldberg, con sintomi lievi. Lo ha raccontato Joy Behar, sua collega sul set di The View. Goldberg è molto nota per la sua interpretazione in “Ghost” con Demi Moore e Patrick Swayze, e per i ruoli da protagonista in “Sister Act” 1 e 2.