Francia, Parlamento sospende valutazione su legge pass vaccinale

La sospensione è giunta a sorpresa nella notte, dopo diverse ore in cui si è discusso senza riuscire a trovare punti di incontro

Il Parlamento francese ha stoppato a sorpresa, durante la notte, dopo diverse ore in cui si è discusso il tema, la valutazione del progetto legge su pass vaccinale. Il piano vorrebbe trasformare il pass sanitario in pass vaccinale. La bozza, che auspicavano fosse approvata per poi essere esaminata dal Senato e che sarebbe dovuta entrare il 15 gennaio, ha trovato il secco no della maggior parte dei deputati dell’opposizione che non hanno voluto proseguire nel dibattito.

I deputati dell’opposizione hanno infatti chiesto la sospensione della seduta tramite voto, quando c’erano ancora da sottoporre a valutazione circa 500 emendamenti.

Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ha detto che lo scopo di questo pass vaccinale «è di salvare vite e proteggere i nostri ospedali. È una misura di responsabilità, degna di un Paese che non si è mai arreso. Dobbiamo far fronte ai nostri nemici, che sono la variante Delta e Omicron, mentre proteggiamo i francesi».