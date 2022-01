Cina, Yuzhou finisce in lockdown dopo aver trovato tre casi asintomatici

La Cina continua ad adottare la strategia “zero Covid” e ha messo in lockdown una città con 1,2 milioni di abitanti

La Cina sta portando avanti una strategia, detta “zero Covid”, perché tra un mese ospiterà i Giochi Olimpici invernali. Dopo la scoperta di tre casi asintomatici, la città di Yuzhou che conta circa 1,2 milioni di abitanti è finita in lockdown. Come spiega The Guardian, i residenti dovranno restare in casa. Ci sono dei quartieri in cui è possibile entrare ma non uscire, mentre in altri non si possono fare nessuna delle due cose.

Sospesi anche i trasporti pubblici e non è possibile circolare con le auto tranne che con i mezzi per affrontare la pandemia. Chiusi anche negozi, luoghi di divertimento e svago. Possono restare aperti solo i negozi che si occupano di vendere prodotti considerati essenziali.

Oltre a Yuzhou, in lockdown da alcune settimane c’è anche Xi’an, in provincia dello Shaanxi, dopo aver scoperto qualche decina di casi di Covid.

A Xi’an hanno disposto test di massa per la popolazione dopo l’esplosione del cluster. Decine di dirigenti hanno inoltre subito una punizione poiché accusati di aver portato avanti un lavoro «inadeguato per la prevenzione».