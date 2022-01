Tenta suicidio da belvedere, messa in salvo da un carabiniere e un ciclista

Il tuo browser non supporta questo file

Il salvataggio è avvenuto la mattina del 1° gennaio sul belvedere di Monte Pellegrino, a Palermo

Un ciclista e un carabiniere che in quel frangente non era in servizio, hanno messo in salvo una donna, la mattina del 1° gennaio, che stava tentando di lanciarsi dal belvedere di Monte Pellegrino, a Palermo. Il ciclista stava percorrendo le varie curve quando ha notato la donna in piedi sul muretto del belvedere. Sempre in quel momento, stava passando un carabiniere in auto con i suoi familiari.

I due sono intervenuti e sono riusciti a bloccare la donna rassicurandola, poi il carabiniere l’ha portata in auto all’ospedale Villa Sofia per le cure del caso. L’episodio si è verificato in via Bonanni.

Leggi anche:—>Francia, Parlamento sospende valutazione su legge pass vaccinale

Oltre a questo episodio, precedentemente c’era stato un altro salvataggio, il 23 dicembre scorso. Un uomo di 48 anni voleva uccidersi lanciandosi dal ponte di via Belgio, a Palermo. Ma i carabinieri sono prontamente intervenuti dopo la segnalazione di un passante che aveva visto il 48enne a cavalcioni sulla rete protettiva, che si preparava a buttarsi giù.

Leggi anche:—>Viola la quarantena, denunciata proprietaria di un hotel

I carabinieri sono riusciti a fermarlo e metterlo in sicurezza nonostante l’uomo cercasse di opporre resistenza. Lo hanno poi affidato alle cure dei medici di Villa Sofia.