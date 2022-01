Viola la quarantena, denunciata proprietaria di un hotel

Il tuo browser non supporta questo file

È accaduto a Madonna di Campiglio, in provincia di Trento. La donna continuava a lavorare seppur positiva al Covid

Una donna, proprietaria di un hotel a Madonna di Campiglio, in provincia di Trento, pur sapendo di essere affetta da Covid, ha continuato ad accogliere i clienti nella reception del suo albergo. La donna, in piena stagione sciistica ha violato l’isolamento in cui era per continuare a fare il suo lavoro. A quanto pare, la donna aveva ricevuto il provvedimento di porsi in isolamento alcune ore prima.

Ma i carabinieri, che stanno facendo verifiche senza sosta, hanno scoperto la donna, e le hanno imposto di rimettersi subito in quarantena nella sua abitazione. La donna non ha cercato di giustificarsi in alcun modo a quanto le veniva contestato dai militari.

L’episodio si è verificato domenica scorsa, 2 gennaio, nel corso di alcuni controlli da parte dei carabinieri di Madonna di Campiglio.

Dopo questo episodio, i carabinieri hanno denunciato la proprietaria dell’albergo all’autorità giudiziaria per non aver rispettato la quarantena come previsto dalle norme di contrasto alla diffusione del Coronavirus.