Finalmente il Regno Unito cancella tutte le condanne per omosessualità

L’iniziativa si propone di andare oltre e completare la legge Turing. Con diversi anni di ritardo la Gran Bretagna riconosce i suoi errori

Il Regno Unito cancella tutte le condanne per omosessualità. Secondo quanto riportato dalla Bbc, questo compenserà quanti erano stati esclusi dalla legge Turing che concedeva la grazia alle persone omosessuali condannate per i reati commessi prima del 1967. Dalla grazia infatti era escluso l’adescamento, una “pratica” che prevedeva di “incastrare uomini gay o bisessuali, a volte per non aver fatto nulla più che una chiacchierata con un altro uomo adulto“.

Già dal 2021 in Inghilterra e Galles era possibile ricevere la cancellazione dei reati dovuti ai rapporti gay, mentre 2017 era diventata attiva in maniera postuma la legge Turing, così intitolata in omaggio ad Alan Turing, tra i padri dell’informatica, morto suicida nel 1954 dopo una condanna per omosessualità. Dalla sua vita è stato tratto il celebre film The Imitation Game in cui si racconta come il suo lavoro permise di intercettare i codici nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

“E’ soltanto giusto che, una volta aboliti i reati, vengano cancellate tutte le condanne per omosessualità consensuale” dichiara la ministra degli Interni Priti Patel. “Vorrei che la comunità Lgbt considerasse la Gran Bretagna uno dei luoghi più sicuri del mondo“.