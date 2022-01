Covid, spunta una nuova variante in Francia: rilevata in 12 pazienti

La nuova variante individuata in Francia divide gli esperti: alcuni si dicono preoccupati perché sembrerebbe avere 46 nuove mutazioni e 37 delezioni.

B.1.640.2: è questa la nuova variante del Covid19 che è stata individuata in Francia, dagli esperti dell’Ihu Méditerranée Infection di Marsiglia. Attualmente sono 12 le persone che hanno contratto questa variante. Stando dalle informazioni riportate dai media locali, il «paziente zero» sarebbe tornato da un viaggio in Camerun.

La preoccupazione degli esperti

Su questa nuova variante si sono già espressi alcuni esperti i quali si sono detti preoccupati poiché sembrerebbe che la B-1.640.2 avrebbe 46 nuove mutazioni e 37 delezioni. Numeri molto più alti rispetto alla variante Omicron che continua a correre e diffondersi in Francia e nel resto del Mondo. L’OMS con Maria Van Kerhove, invece, ha provato a tranquillizzare i più attraverso un post pubblicato sul profilo Twitter spiegando che questa variante è figlia della B.1.640, classificata come «VUM», ovvero «Variante Sotto Monitoraggio» dall’agenzia ONU.

Non dello stesso parere è Tom Peacock, virologo, che da Londra spiega come la B.1.640.2 «in realtà, preceda Omicron» e che sino ad ora ci sono state solo «21 sequenze» ragion per cui lui suggerisce di non preoccuparsi troppo. Almeno per il momento.