Cirielli contrario al Super Green Pass per il Quirinale: «Limita funzione costituzionale»

Il deputato di Fratelli d’Italia si esprime in merito alla possibilità di rendere obbligatorio il Super Green Pass anche per il Quirinale.

Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia, si dice contrario alla possibilità di rendere obbligatorio il Super Green Pass anche per il Quirinale.

La posizione di Cirielli

«I deputati non sono lavoratori ma svolgono una funzione costituzionale» spiega Cirielli. «Non possiamo impedire che la svolgano obbligandoli ad un trattamento sanitario, perché la funzione non la svolgono nel loro interesse ma nell’interesse pubblico» aggiunge. La polemica nasce a seguito della possibilità di rendere obbligatorio anche per il Parlamentari il Super Green Pass nel momento in cui il Governo deciderà di adottare questa soluzione per tutti i lavoratori.

LEGGI ANCHE: Covid, gli esperti: “Rientro a scuola è un rischio, meglio posticipare”

Cirielli si dice, invece, favorevole al vecchio Green Pass, ovvero quello che si ottiene dopo un tampone negativo. «Quello che si sta valutando – spiega il deputato di FDI – è immaginare il tampone all’ingresso di Montecitorio nei giorni dell’elezione del Presidente anche per i vaccinati». Una soluzione questa, però, non così pratica considerati i 1009 Grandi Elettori. A tal proposito, Cirielli ipotizza: «Si potrebbe fare all’esterno. O potremmo allestire delle postazioni alla Camera. Non vedo problemi organizzativi ma questa sì, sarebbe una reale misura di controllo».