Italia, scatta la caccia ai tamponi molecolari e i prezzi lievitano

La diffusione della variante Omicron sta portando alla caccia al tampone e i prezzi per il molecolare crescono nei laboratori privati accreditati in tutto il Paese

Mentre al nord, il costo sale fino a raggiungere i 140 euro, al sud c’è una crescita contenuta che raggiunge i 60 euro. Si tratta di prezzi due o tre volte più elevati rispetto a qualche mese fa, quando c’era una curva epidemica più bassa. Con questa situazione in corso, per oltre un milione di italiani che sono in quarantena o per coloro che vogliono rivedere i loro cari in questo periodo festivo, il tampone diventa oggetto del desiderio.

E con il fatto che le strutture pubbliche sono oberate di lavoro, le persone ricorrono ai laboratori privati accreditati. Nel caso in cui non si voglia attendere settimane, l’unico modo è tirare fuori i soldi e pagare. Ma a un prezzo raddoppiato. Come riporta l’Agi, una ragazza di 23 anni, Caterina, che studia fuori, ha raccontato:«Sono risultata positiva il 17 dicembre e per certificare la negatività al virus ho dovuto fare il test molecolare in un laboratorio privato visto che nelle strutture pubbliche non è stato possibile. Nella prima struttura mi hanno chiesto 50 euro ma dovevo aspettare due mesi. Così ho fatto il tampone in un altro laboratorio e ho pagato 100 euro».

Milano è una delle città italiane in cui il costo dei tamponi è più elevato. Al Gruppo San Donato, il costo di un test va dagli 80 ai 145 euro a seconda della struttura scelta e al giorno in cui si effettua il test. Prezzi alti anche per Dna Milano, il cui costo è 98 euro e il risultato in 48 ore e idem al Centro Polisalute, 95 euro in 3 giorni. Il Centro Medico Sant’Agostino, invece, offre due opportunità: 75 euro con esito in 72 ore, oppure 90 euro con risultato il giorno seguente. Altri centri con prezzi più contenuti sono Amu Ambulatori, 70 euro con risultato in 24 ore e Synlab (50 ed esito in 24/36 ore).

A Bologna ci sono attese infinite per avere info, siti web per prenotare assaltati, e prezzi alti per test molecolari in laboratori privati, i cui prezzi vanno da 85 a 110 euro. «Se prima a richiederli erano persone in ansia per le feste o che magari dovevano partire per andare in vacanza», afferma in un colloquio con Agi la responsabile centro Cavour di Bologna, «adesso sono lavoratori, genitori con i figli a casa positivi: la situazione è decisamente cambiata dall’inizio dell’anno. So che ci sono tanti centri che lo fanno e i prezzi sono diversi, anche 100-150 euro».

Più si scende verso sud e più i prezzo dei tamponi scendono. A Roma, il costo medio di un molecolare è di 60 euro circa. Se si va verso Ostia è possibile fare un test a 55 euro con esito in 24/36 ore. Anche a Napoli i prezzi si aggirano sui 60 euro. A Palermo i prezzi sono attualmente più bassi nei laboratori privati e il prezzo parte dai 45 ai 50 euro, anche se si avvisa che bisognerà aspettare per le parecchie richieste.

Ma i disagi per chi vuole fare un tampone non hanno a che fare solo con i prezzi elevati, ma anche con lunghe file, o i centralini presi d’assalto e siti web per prenotare bloccati.