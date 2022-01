Omicidio presidente Haiti, estradato negli Stati Uniti membro commando

L’ex soldato, sarà processato da un tribunale Usa, con l’accusa di aver preso parte al commando che ha ucciso il presidente

Estradato negli Usa, dove verrà sottoposto a giudizio, l’ex soldato colombiano Mario Palacios, con l’accusa di aver preso parte al commando che lo scorso luglio ha tolto la vita al presidente di Haiti, Jovenel Moise, nella sua casa di Port au Prince.

L’uomo è finito in manette all’aeroporto internazionale di Tocumen a Panama. «Ha accettato l’estradizione su base volontaria, per cui è stato trasferito in volo a Miami», ha spiegato la responsabile servizio migrazioni, Samira Gozaine.

L’Interpol ha disposto un mandato di arresto per Palcios, sospettato di ”omicidio e cospirazione”.