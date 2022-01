Covid Grecia, nuovo record di contagi: oltre 50mila in un giorno. Ma le scuole riaprono il 10 gennaio

Covid Grecia, nuovo record di contagi: oltre 50mila in un giorno. Le scuole riaprono il 10 gennaio. Più stringenti le misure anti-contagio, con la popolazione scolastica chiamata ad effettuare tamponi regolari nonostante il vaccino.

La Grecia ha stabilito un nuovo record giornaliero per le infezioni da Covid-19, registrando 50.126 casi nelle scorse 24 ore. Sempre nelle scorse 24 ore, sarebbero stati registrati, invece, 61 decessi provocati dal coronavirus. I dati dell’agenzia sanitaria hanno mostrato come la quarta ondata del virus, caratterizzata ormai dalla variante Omicron altamente trasmissibile, abbia ormai colpito tutto il Paese. Il precedente record di 40.560 casi era stato stabilito il 31 dicembre scorso. Attualmente, il numero totale di casi confermati di coronavirus in Grecia è 1.344.923, mentre si contano un totale di 21.053 morti. Sono 619 i pazienti finiti intubati nelle unità di terapia intensiva, mentre 3.782 hanno lasciato il ricovero ospedaliero.

Covid in Grecia, più del 70% dei casi è Omicron

L’Organizzazione nazionale della sanità pubblica (EODY) ha confermato 50.126 infezioni nella giornata di ieri, mentre una settimana fa si registravano meno di 10.000 casi al giorno. Nonostante la gravosa impennata di contagi, con la quarta ondata caratterizzata soprattutto dalla diffusione della nuova variante Omicron, le scuole in tutta la Grecia riapriranno il 10 gennaio, come previsto in base a dei rigidi protocolli sanitari. Funzionari greci hanno affermato che gli studenti e gli insegnanti di ritorno tra i banchi dovranno sostenere test e tamponi per il Covid-19 indipendentemente dal loro stato di vaccinazione. Il governo ha anche deciso di limitare il prezzo dei test PCR a 47 euro, respingendo la proposta dell’opposizione e dell’Ordine nazionale dei medici di distribuirli gratuitamente al pubblico.

Secondo quanto dichiarato dal presidente di Eody Theoklis Zaoutis, comunque, ormai più del 70% dei nuovi casi nelle cinque grandi regioni della Grecia è legato alla nuova variante, altamente contagiosa. “L’incremento e il repentino diffondersi della variante di Omicron dovrebbe raggiungere rapidamente il picco entro i prossimi giorni, per poi diminuire entro febbraio”, ha spiegato Gkikas Magiorkinis, professore di epidemiologia e membro del comitato di esperti che assiste il ministero della Sanità greco sulla gestione della crisi covid-19. Il professore di ingegneria ambientale all’Università Aristotele di Salonicco, Dimosthenis Sarigiannis, ha invece dichiarato alla TV locale SKAI che il numero di nuovi casi giornalieri potrebbe raggiungere gli 80.000 nei prossimi giorni.