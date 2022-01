Pediatri: «Casi Covid bimbi preoccupano, farli vaccinare prima di ripresa scuola»

Il tuo browser non supporta questo file

La fascia under 20 preoccupa i pediatri: in due settimane oltre 100mila casi, 399 ricoveri e sei bimbi in terapia intensiva

Al netto degli ultimi dati, che vedono un aumento di contagi in due settimane di oltre 100mila casi, con 399 ricoveri e sei under 20 in terapia intensiva, i pediatri si sono detti molto preoccupati. Nel suo ultimo rapporto, l’Iss ha parlato di “impennata nelle ultime settimane” per ciò che concerne la fascia 6-11 anni.

«Siamo molto preoccupati come pediatri», dice in un colloquio con Adnkronos Salute Giuseppe Di Mauro, presidente del Sipps. «Fra i bambini e i ragazzi stiamo vedendo molti contagi. In ospedale poi ci finiscono i più fragili. Ma i numeri delle infezioni sono in aumento e questo ha un impatto. Lo percepiamo molto dall’attività intensa nei nostri studi in questi giorni».

Leggi anche:—>Migranti, 78 nuovi arrivi a Lampedusa durante la notte

Il medico svela:«Ho lavorato il 31 dicembre per tutta la giornata, e anche l’1 e il 2 gennaio sono stato impegnato a rispondere alle tante chiamate delle famiglie. I genitori ci chiedono consigli, per i fratelli e gli altri familiari, noi li invitiamo a procedere il più rapidamente possibile con la vaccinazione. Lo diciamo a tutti: fate cominciare il ciclo vaccinale ai vostri ragazzi prima che riprendano l’attività scolastica».

Leggi anche:—>Tenta suicidio da belvedere, messa in salvo da un carabiniere e un ciclista

«In un momento del genere, l’unica arma restano ancora i vaccini che abbiamo, che sono efficaci e sicuri e riescono a darci una protezione. È vero, qualcuno viene contagiato, specie con due dosi. Ma è molto lieve dal punto di vista della sintomatologia. Si resta a casa con sintomi quali rinite, cefalea, febbricola. Rispetto a un anno fa, quando chi si prendeva Covid rischiava spesso di finire in terapia intensiva. Noi stiamo provando l’impatto e l’efficacia dei vaccini. Vorremmo più serenità. Perché siamo abituati a vaccinare contro il morbillo e altre patologie. E posso assicurare che contro Covid vinceremo noi», chiosa il medico.