Covid, madre italiana in Uk guida per 13 ore fino a Milano per vaccinare la figlia di 9 anni

La figlia della donna ha 9 anni e nel Regno Unito i vaccini per i più piccoli, under 11, sono solo per fragili

Una donna italiana residente nel Kent, in Gran Bretagna, ha guidato per 13 ore per accompagnare la figlia di 9 anni a Milano per fare il vaccino. È quanto ha riportato la Bbc. In Uk, infatti, il vaccino è somministrato agli under 11 solo se i piccoli sono fragili, mentre nel nostro Paese si possono vaccinare i bambini dai 5 anni in su.

Alice Columbo, ha raccontato di essere particolarmente in pensiero per possibili effetti sulla salute della figlia nel caso in cui dovesse contrarre il Covid, dicendo di avere meno paura dei possibili effetti avversi di un vaccino «di cui sappiamo molto», in confronto a una malattia «di cui sappiamo molto poco».

«Perché non dovrei proteggere quanto ho di più prezioso al mondo, mia figlia? Non voglio rischiare che fra cinque, dieci o quindici anni lei mi dica: ‘mamma, ho problemi di cuore, ai polmoni, perché non hai fatto il possibile per proteggermi?’».

La donna ha detto di aver preferito guidare a lungo in modo da evitare possibili contagi se avesse preso un volo.